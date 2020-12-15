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12:21 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Казахстана по боксу обратился к Головкину перед боем за два титула

Поединок пройдет утром 19 декабря.

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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галым Кенжебаев обратился к чемпиону мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) перед его поединком с поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО).

«Геннадий больше года не выходил на ринг. Последний свой бой он провел в октябре прошлого года, где одержал победу над украинским боксером Сергеем Деревянченко. Надеемся, что Геннадий хорошо подготовился к предстоящему бою с польским боксером и покажет все свои лучшие качества: ударную мощь, технику, тактику и огромную волю к победе. От лица национальной сборной Республики Казахстан по боксу желаем Геннадию яркой и уверенной победы», — сказал Кенжебаев, который тренировал Головкина в молодежной сборной.

Напомним, что бой Головкин — Шеремета состоится в США 18 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Для казахстанца это будет рекордная защита поясов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По казахстанскому времени вечер бокса пройдет утром 19 декабря и будет транслироваться телеканалами Qazsport и Qazaqstan.

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