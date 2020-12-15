Бэнкс рассказал о форме Головкина перед рекордной защитой титула

— В лагере Геннадий выглядел потрясающе. Мы много работали над боксом, быстрыми ударами, ритмом. GGG пришел в лагерь с весом в районе 76 килограммов (168 фунтов). Он всегда прекрасно готов к началу работы. На протяжении всей карьеры Геннадий выступал в среднем весе и был чемпионом мира каждый год начиная с 2010-го. Что если не это говорит о его последовательности и дисциплине? Уже более полугода он держит себя в отличной форме, регулярно тренируясь даже во время пандемии без боев, — заявил Бэнкс.