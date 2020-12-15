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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Бэнкс рассказал о форме Головкина перед рекордной защитой титула

Также тренер поведал о лагере.

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Тренер Джонатан Бэнкс рассказал об актуальной форме своего подопечного — чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) накануне обязательной защиты титула против Камила Шереметы (21−0, 5 КО) из Польши. Его слова приводит Boxingscene.com.

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— В лагере Геннадий выглядел потрясающе. Мы много работали над боксом, быстрыми ударами, ритмом. GGG пришел в лагерь с весом в районе 76 килограммов (168 фунтов). Он всегда прекрасно готов к началу работы. На протяжении всей карьеры Геннадий выступал в среднем весе и был чемпионом мира каждый год начиная с 2010-го. Что если не это говорит о его последовательности и дисциплине? Уже более полугода он держит себя в отличной форме, регулярно тренируясь даже во время пандемии без боев, — заявил Бэнкс.

Напомним, бой Головкин — Шеремета состоится утром 19 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу. Для GGG этот будет рекордная, 21-я защита титула.

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