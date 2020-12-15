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13:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Опасный боец по нескольким причинам». Тренер Головкина высказался о Шеремете и сравнил его с Деревянченко

Он отметил, что поляку нечего терять.

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Источник: Reuters

Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), высказался о стиле поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО), который претендует на титулы GGG. Американский специалист считает, что у будущего оппонента GGG есть схожие черты с предыдущим соперником.

«Он опасный боец по нескольким причинам. Он становится лучше и сильнее с каждым боем. Он выиграл три из последних пяти боев нокаутом. Ему нечего терять. Он очень оживленный в ринге. Я ожидаю, что он будет наступать на Геннадия, как Деревянченко», — цитирует Бэнкса BoxingScene.

Напомним, в субботу утром по казахстанскому времени Головкин проведет рекордную 21-ю защиту. Его бой с Шереметой пойдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан в прямом эфире.

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