«Это интересно всем». Эксперт объяснил значение рекордной защиты чемпионских титулов Головкиным

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Поединок между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) ответит на главный вопрос о перспективах GGG. Так считает британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит. В интервью корреспонденту Vesti.kz она назвал причину, по которой любителям бокса будет интересно это противостояние.

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«Бой Головкина интересен лишь по одной причине. Мы знаем, что шансы его соперника на успех ничтожны. GGG превосходит его по всем параметрам и критериям. Главный вопрос — это физическая форма казахстанского чемпиона. Как он выглядит на ринге, как держится. Интересно, насколько годовая пауза повлияла на его скорость, выносливость и удары. Все это мы увидим в предстоящем бою. Я уверен, что именно это интересно всем любителям бокса. Ради этого они будут смотреть бой Головкина», — отметил Смит.

Напомним, в субботу утром по казахстанскому времени Головкин проведет рекордную, 21-ю защиту. Его бой с Шереметой пойдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан в прямом эфире.