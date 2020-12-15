«Придется тяжелее, чем Ахмедову». Эксперт назвал шансы Ашкеева в бою против американского нокаутера
В случае победы казахстанец громко заявит о себе.
В случае победы казахстанец громко заявит о себе.
По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, в случае победы Ашкеев громко заявит о себе.
«Мадияру Ашкееву, скорее всего, придется тяжелее, чем Ахмедову. Пожалуй, шансы соперника, непобежденного американца Чарльза Конуэлла, выглядят даже немного предпочтительнее. Но это и хорошо — в случае победы Мадияр сразу громко заявит о себе, а его карьера получит приличный толчок в плане развития и дальнейших перспектив. Все для того, чтобы удивить и огорчить хозяина ринга, у Ашкеева есть. Дело за ним», — озвучил Горюнов.
Добавим, что поединок состоится 17 декабря в зале Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в
В свою очередь Али Ахмедов 18 декабря сразится с эквадорцем Карлосом Гонгорой за вакантный титул IBO во втором среднем весе. Их встреча пройдет в рамках вечера бокса в США, где главным событием будет бой Геннадия Головкина и Камила Шереметы.