«Придется тяжелее, чем Ахмедову». Эксперт назвал шансы Ашкеева в бою против американского нокаутера

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов оценил возможности казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (14−0, 7 КО) в поединке против американца Чарльза Конуэлла (13−0, 10 КО).

По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, в случае победы Ашкеев громко заявит о себе.

«Мадияру Ашкееву, скорее всего, придется тяжелее, чем Ахмедову. Пожалуй, шансы соперника, непобежденного американца Чарльза Конуэлла, выглядят даже немного предпочтительнее. Но это и хорошо — в случае победы Мадияр сразу громко заявит о себе, а его карьера получит приличный толчок в плане развития и дальнейших перспектив. Все для того, чтобы удивить и огорчить хозяина ринга, у Ашкеева есть. Дело за ним», — озвучил Горюнов.

Добавим, что поединок состоится 17 декабря в зале Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в Лос-Анджелесе (США) и будет рассчитан на десять раундов.