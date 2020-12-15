«Самый захватывающий боец на планете». Хирн назвал Головкина лидером P4P и анонсировал большие бои
Эдди Хирн,
Эдди Хирн,
«Он (Геннадий) будет драться с Чарло. Он будет сражаться с Мунгией, и он будет сражаться с Андраде. Если бой с “Канело” Альваресом не состоится, но в эти выходные должно произойти многое, чтобы это произошло», — сказал Хирн.
«Но вы знаете, фунт за фунт, надо сказать. Я думаю, что он
Напомним, по казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, Головкин проведет 21-ю защиту титулов против поляка Камила Шереметы, а Альварес на следующий день встретится с Каллумом Смитом.