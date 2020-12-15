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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Самый захватывающий боец на планете». Хирн назвал Головкина лидером P4P и анонсировал большие бои

Эдди Хирн, со-промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина, назвал казахстанца лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. По мнению британца, GGG является лидером P4P и самым захватывающим бойцом.

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Источник: Vesti.kz

«Он (Геннадий) будет драться с Чарло. Он будет сражаться с Мунгией, и он будет сражаться с Андраде. Если бой с “Канело” Альваресом не состоится, но в эти выходные должно произойти многое, чтобы это произошло», — сказал Хирн.

«Но вы знаете, фунт за фунт, надо сказать. Я думаю, что он по-прежнему самый захватывающий боец на планете», — добавил глава Matcroom Boxing.

Напомним, по казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, Головкин проведет 21-ю защиту титулов против поляка Камила Шереметы, а Альварес на следующий день встретится с Каллумом Смитом.

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