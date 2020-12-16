Роналду показал фрагмент совместного фильма с Головкиным: «Оба стремимся к величию»
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о съемках документального фильма с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о съемках документального фильма с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.
Роналду и Головкин провели совместную тренировку, после чего провели беседу на различные темы.
«Поговорили о жизни, футболе, боксе и наших путешествиях. Мы оба стремимся к одному и тому же — величию», — написал в инстаграме Роналду.