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15:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Не моя вина…». Головкин высказался о третьем бое с «Канело»

В реванше GGG уступил по очкам.

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Источник: AFP 2020

Казахстанский чемпион мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 килограмма) Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) не смог ответить на вопрос о будущем своего противостояния с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). GGG вообще дал понять, что ему надоели эти разговоры, не приносящие никакого результата.

В сентябре 2017 года Головкин и Альварес завершили поединок вничью. Реванш состоялся годом позже — победу по очкам вырвал «Канело».

«Я об этом не думаю, потому что устал об этом думать. Вот уже более двух лет мы ходим вокруг да около всего этого. Не моя вина, что этот (третий) бой до сих пор не состоялся, — говорит Геннадий в интервью AFP. — На данный момент слишком рано говорить, но есть вероятность, что это вообще может никогда не произойти».

18 декабря в Холливуде (США) Головкин проведет рекордную 21-ю защиту титулов против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО). По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу, 19-го числа.

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