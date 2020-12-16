«Не моя вина…». Головкин высказался о третьем бое с «Канело»

Казахстанский чемпион мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 килограмма) Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) не смог ответить на вопрос о будущем своего противостояния с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). GGG вообще дал понять, что ему надоели эти разговоры, не приносящие никакого результата.

«Я об этом не думаю, потому что устал об этом думать. Вот уже более двух лет мы ходим вокруг да около всего этого. Не моя вина, что этот (третий) бой до сих пор не состоялся, — говорит Геннадий в интервью AFP. — На данный момент слишком рано говорить, но есть вероятность, что это вообще может никогда не произойти».