Федерация бокса России готова организовать бой сына Кости Цзю в России
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Василий
В среду
«Поздравляю Тимофея Цзю с очередной яркой и быстрой победой. Он с гордостью представляет свою легендарную фамилию. Такая преемственность в боксе не может не радовать. Мы с удовольствием следим за развитием его карьеры! И очень хотелось бы увидеть бой Тимофея на территории России, мы готовы это организовать», — сказал Кремлев, слова которого РИА Новости предоставлены