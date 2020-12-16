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18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация бокса России готова организовать бой сына Кости Цзю в России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Федерация бокса России готова организовать бой сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тима Цзю на территории России, заявил генеральный секретарь организации и президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду Цзю-младший в первом раунде нокаутировал новозеландца Боуина Моргана и защитил титул WBO Global в первом среднем весе. Для выступающего за Австралию 26-летнего боксера эта победа стала 17-й в 17 боях (13 — нокаутом). Все свои бои на профессиональном ринге Цзю-младший провел в Австралии.

«Поздравляю Тимофея Цзю с очередной яркой и быстрой победой. Он с гордостью представляет свою легендарную фамилию. Такая преемственность в боксе не может не радовать. Мы с удовольствием следим за развитием его карьеры! И очень хотелось бы увидеть бой Тимофея на территории России, мы готовы это организовать», — сказал Кремлев, слова которого РИА Новости предоставлены пресс-службой Федерации бокса России.

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