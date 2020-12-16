Казахстанский тяжеловес выиграл второй бой в профи

Бой прошел в рамках тяжелого веса (свыше 90 килограмма) и продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи отдали победу Семенову.

Для казахстанца это был второй бой на профессиональном уровне, его дебют состоялся в октябре в Атырау, где он в четвертом раунде нокаутировал Муссу Аджибу из Малави. Табула потерпел пятое поражение в карьере при 17 победах и одной ничьей.