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16 декабря, источник: Vesti.kz

Казахстанец решением победил филиппинца на вечере бокса в Нур-Султане

21-летний казахстанский боксер Евгений Павлов, выступающий в полулегком весе (до 57,1 килограмма), победил 28-летнего Алие Лауреля из Филиппины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Бой продлился все отведенные шесть раундов, по итогам которых судейским решением выиграл казахстанец. Для Павлова это был третий бой в профи, в предыдущих двух схватках он выиграл досрочно. Лаурель потерпел пятое поражение при 18 победах и одной ничьей.

Стоит отметить, что итог получился закономерным, так как Павлов на протяжении всего поединка выглядел более активным и превзошел своего оппонента по акцентированным ударам.

Добавим, что другой казахстанский профи Данила Семенов победил ганца Абрахама Табула.

Главным событием вечера в Нур-Султане станет поединок Айдоса Ербосынулы (14−0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира (19−0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.

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