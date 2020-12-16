Казахстанец решением победил филиппинца на вечере бокса в Нур-Султане

Бой продлился все отведенные шесть раундов, по итогам которых судейским решением выиграл казахстанец. Для Павлова это был третий бой в профи, в предыдущих двух схватках он выиграл досрочно. Лаурель потерпел пятое поражение при 18 победах и одной ничьей.