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11:54 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Боксер Ковалев проведет бой в Москве 30 января

ТАСС, 17 декабря. Поединок российского боксера Сергея Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана состоится 30 января в Москве в Лужниках. Об этом сообщает портал BoxingScene.

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Источник: AP 2020

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах. В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде. На счету 24-летнего Меликузиева шесть побед в шести боях.

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В этот же день в Москве на «ВТБ-Арене» поединок проведет другой российский боксер Артур Бетербиев, его соперником будет немец Адам Дейнес. Бетербиеву 35 лет, он является чемпионом мира по IBF и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг.

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