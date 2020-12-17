СМИ: Боксер Ковалев проведет бой в Москве 30 января

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах. В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде. На счету 24-летнего Меликузиева шесть побед в шести боях.