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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Геннадий на спаде своей карьеры?» Эдди Хирн высказался о бое Головкина с Шереметой и трилогии с «Канело»

18 декабря GGG проведет первый бой в 2020 году.

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Британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom), представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), ответил на вопрос о нынешней позиции GGG в среднем весе и высказал мнение о бое против небитого поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО) и третьего поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), сообщает vRINGe.com.

— Вы все еще считаете Головкина лучшим средневесом? Или считаете таким Джермалла Чарло, Канело?
— У Геннадия Головкина было два потрясающих боя против Альвареса, два боя, в которых много людей считают, что он победил. Некоторые считают, что победил «Канело», некоторые считают, что была ничья. Но без вопросов — это были потрясающие бои. Он вернулся против Стива Роллса, и потом у него был потрясающий бой против Деревянченко. Только из-за того, что бой с Деревянченко был близким, люди начали задаваться вопросом — находится ли Геннадий на спаде своей карьеры? Я думаю, нет. Я считаю, что он проходит переходный период с Джонатоном Бэнксом. Я ожидаю от него разрушительное выступление против Шереметы. Я верю, что он победит нокаутом. Я считаю, он экстремально мотивирован продолжать и готов драться с любым. Мне нравится работать с Геннадием Головкиным, потому что он никогда не отклоняет возможности и вызовы.

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Я знаю, что у него предельная фокусировка на этом уикенде. Когда он присоединился к нам, он не хотел разговаривать о «Канело» Альваресе. Я пытаюсь избегать этих вопросов, если возможно, потому что-то же самое было с Энтони Джошуа на прошлой неделе. Но я хочу сказать, по моему мнению конечная цель, которую он хочет принять следующей, — это «Канело» Альварес. Но сейчас он просто сфокусирован на Шеремете. Я верю, его резюме показывает, что сейчас он лучший средневес в мире. Кстати, он подерется с Чарло, Мунгией, Андраде, если не представится возможность боя с «Канело» Альваресом. Многое должно случиться в этот уикенд. Я считаю, что он все еще самый зрелищный боец на планете.

— Я знаю, что у него лучшее резюме в среднем весе, но это как с Пакьяо, у которого лучшее резюме в полусреднем весе, но его же не рассматривают лучшим. Верите ли Вы, что GGG лучший в 72,6 килограмма?
— Я бы сказал, из-за того, чего он достиг, из-за его резюме, из-за выступлений — я скажу «да».

— Многие считают, что он все-таки подерется с «Канело». Если так, то бои против Чарло и Андраде все еще будут на горизонте?
— Да. Я думаю, если «Канело» побьет Каллума Смита, то мы не знаем, в каком дивизионе он останется. Лично я не вижу, чтобы «Канело» спустился в 72,6 килограмма. Поднимется ли GGG в 76,2 килограмма для боя с «Канело»? Есть много вопросов. Все, что я могу сказать: есть список бойцов, с которыми он хочет подраться. Но для начала ему нужно пройти через вечер пятницы. Я надеюсь, Каллум Смит победит, но если это не случится, мы знаем, что DAZN и фаны сразу будут давить на третий бой. Нужно подождать и увидеть.

Напомним, поединок между Головкиным и Шереметой пройдет 18 декабря в США, а по казахстанскому времени состоится в субботу утром, 19 декабря. GGG будет проводить рекордную, 21-ю защиту титула.

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