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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Мадияр Ашкеев успешно прошел взвешивание перед боем с небитым американцем в США

Бой состоится утром 18 декабря.

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Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев успешно прошел взвешивание перед боем с небитым американцем Чарльзом Конуэллом в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера показали на весах 69,9 килограмма. Таким образом, они уложились в лимит первого среднего веса. Поединок будет рассчитан на десять раундов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вечер бокса пройдет на арене Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе (США). Поединок Ашкеева и Конуэлла станет главным событием. По казахстанскому времени он состоится утром 18 декабря.

32-летний Ашкеев выиграл все свои 14 поединков, семь из которых нокаутом. На счету 23-летнего Конуэлла 13 побед в 13 боях, десять из которых досрочно.

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