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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин высказался о своем рекорде в бою с Шереметой

Он может в 21 раз защитить титулы чемпиона мира.

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился мнением о рекорде, который он может покорить в бою с поляком Камилом Шереметой.

«Для любого спортсмена крайне волнительно установить новый рекорд, будь то 21-я защита, или любой другой. Я был бы счастлив, если бы мне это удалось», — приводит слова Головкина Matchroom Boxing в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок между Головкиным и Шереметой пройдет 18 декабря в США, а по казахстанскому времени состоится в субботу утром, 19 декабря. GGG будет проводить рекордную, 21-ю защиту титула.

Последний раз казахстанский боксер появлялся на ринге в октябре 2019 года и по очкам победил украинца Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры.

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