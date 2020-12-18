Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Тамбов
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
17.12
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
17.12
Рома
Торино
31
Футбол. Зарубежный
17.12
Астон Вилла
Бернли
00
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
10:57 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин появился на взвешивании перед боем в казахском чапане

GGG проведет рекордную защиту своих чемпионских титулов.

Наверх

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) появился на церемонии взвешивания перед боем с поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 KO) в казахском чапане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известно, что на свои поединки GGG традиционно выходит в эксклюзивной национальной одежде. На этот раз он решил появиться в чапане и на взвешивании, выступив в нем также и на официальном интервью.

Напомним, по казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, Головкин проведет рекордную 21-ю защиту своих титулов. Его бой станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США). А в со-главном поединке казахстанский боксер Али Ахмедов (16−0, 12 КО), чьи интересы представляет GGG Promotions, будет претендовать на вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Победа или компромисс? В России спорят по поводу вердикта CAS
Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» в чемпионате России
Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги
Британцы ставят Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР
Третьяк обязан выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над худшей командой АПЛ
Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь