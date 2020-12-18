Головкин появился на взвешивании перед боем в казахском чапане
GGG проведет рекордную защиту своих чемпионских титулов.
GGG проведет рекордную защиту своих чемпионских титулов.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) появился на церемонии взвешивания перед боем с поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 KO) в казахском чапане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известно, что на свои поединки GGG традиционно выходит в эксклюзивной национальной одежде. На этот раз он решил появиться в чапане и на взвешивании, выступив в нем также и на официальном интервью.
Напомним, по казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, Головкин проведет рекордную 21-ю защиту своих титулов. Его бой станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США). А в