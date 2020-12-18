Капитан сборной Казахстана по боксу выиграл досрочно второй бой в профи

Он принял участие в вечере бокса, который организовала компания MTK Kazakhstan в Алматы. Его бой стал главным и прошел в рамках первого тяжелого веса.

Соперником Кункабаева стал более опытный украинец Сергей Радченко, для которого это был уже 14-й поединок в профи. Встреча была рассчитана на десять раундов.

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В четвертом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. А перед пятым тот отказался от продолжения боя.

Напомним, что свой дебютный поединок в профи Кункабаев также выиграл тоже досрочно, когда 23 августа в Алматы во втором раунде нокаутировал Ису Акбербаева (20−2, 15 КО).