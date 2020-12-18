Капитан сборной Казахстана по боксу выиграл досрочно второй бой в профи
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев провел свой второй бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев провел свой второй бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он принял участие в вечере бокса, который организовала компания MTK Kazakhstan в Алматы. Его бой стал главным и прошел в рамках первого тяжелого веса.
Соперником Кункабаева стал более опытный украинец Сергей Радченко, для которого это был уже 14-й поединок в профи. Встреча была рассчитана на десять раундов.
В четвертом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. А перед пятым тот отказался от продолжения боя.
Напомним, что свой дебютный поединок в профи Кункабаев также выиграл тоже досрочно, когда 23 августа в Алматы во втором раунде нокаутировал Ису Акбербаева (20−2, 15 КО).
Кункабаев является обладателем лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории свыше 91-го килограмма. Он получил разрешение сборной проводить бои в профи, пока в любителях соревнования