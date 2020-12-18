Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.12
Атлетик
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
18.12
Унион Б
Боруссия Д
21
Футбол. Премьер-лига
18.12
Тамбов
Урал
11
Хоккей. Европа
11:00
Финляндия
Швеция
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Хоккей. Европа
15:30
Россия
Чехия
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
18 декабря, источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по боксу выиграл досрочно второй бой в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев провел свой второй бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Он принял участие в вечере бокса, который организовала компания MTK Kazakhstan в Алматы. Его бой стал главным и прошел в рамках первого тяжелого веса.

Соперником Кункабаева стал более опытный украинец Сергей Радченко, для которого это был уже 14-й поединок в профи. Встреча была рассчитана на десять раундов.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

В четвертом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. А перед пятым тот отказался от продолжения боя.

Напомним, что свой дебютный поединок в профи Кункабаев также выиграл тоже досрочно, когда 23 августа в Алматы во втором раунде нокаутировал Ису Акбербаева (20−2, 15 КО).

Кункабаев является обладателем лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории свыше 91-го килограмма. Он получил разрешение сборной проводить бои в профи, пока в любителях соревнования из-за пандемии проходят очень редко. На прошедшем недавно в Шымкенте чемпионате Казахстана Камшыбек завоевал «золото» в категории свыше 91 килограмма.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Последний матч РПЛ 2020 года завершился вничью
Российские гандболистки обыграли чемпионок мира в матче ЧЕ-2020
Каррера или Сетьен? Кто может сменить Тедеско в «Спартаке»
Агент подтвердил, что Илья Ковальчук близок к возвращению в КХЛ
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
Олимпийский чемпион из России выиграл Кубок мира по борьбе
ЦСКА разгромил «Зенит» и одержал 10-ю победу подряд в Евролиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь