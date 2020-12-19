Али Ахмедов проиграл нокаутом бой за титул чемпиона мира и потерпел первое поражение в карьере

В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Ахмедов встречался с эквадорцем Карлосом Гонгорой (18−0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

Поединок был рассчитан на 12 раундов. В заключительном раунде Ахмедов оказался в нокдауне, но сумел подняться. Однако затем казахстанец вновь упал на канвас и уже не смог продолжить поединок.

Таким образом, Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 16 победах. Гонгора же остался непобежденным и довел рекорд до 19−0.

Напомним, что главным событием шоу станет поединок казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.