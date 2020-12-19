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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны детали рекордной защиты титула Головкиным по контракту с DAZN

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) успешно провел обязательную защиту с поляком Камилом Шереметой (21−1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Их поединок состоялся утром 19 декабря в США и завершился победой Головкина техническим нокаутом. После седьмого раунда Шеремета отказался от продолжения, побывав в нокдауне четыре раза.

Таким образом, Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. Для Шереметы это поражение стало первым в карьере.

Для Головкина этот поединок должен был стать третьим из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN, по которому ему было положено по 15 миллионов долларов за бой.

Однако, по данным The Athletic, Головкин и DAZN до поединка с Шереметой договорились уменьшить сумму гонораров, а бой с поляком и вовсе не засчитывать. Так что GGG останется провести четыре боя до истечения контракта.

Отмечается, что на поединке с Шереметой настоял сам казахстанец, так как не хотел терять титул без боя (поляк был обязательным претендентом по линии IBF) и дал обещание сразиться с ним. Именно по этой причине Камил предыдущий бой провел в андеркарте у Головкина — в октябре 2019 года Головкин победил украинца Сергея Деревянченко в бою за вакантные титулы IBF и IBO, а Шеремета удосрочил мексиканца Оскара Кортеса.

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