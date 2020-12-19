«GGG словно помолодел». В США восхитились формой Головкина в бою за два титула

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Соперники встретились утром 19 декабря в США. Польский боксер, побывав в нокдауне четыре раза, отказался от продолжения боя после седьмого раунда. Эта победа позволила GGG в 21-й раз успешно защитить титулы и побить рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

«Бой получился достаточно предсказуемым. Головкин контролировал ход встречи и уверенно победил. Стоит отметить, что на этот раз GGG словно помолодел. Он хорошо двигался, наносил мощные удары, но самое главное — в глазах у него появился огонь. Такое ощущение, что он изголодался по боям. Шеремета получил колоссальный урон, и было заметно, что его команда приняла правильное решение, отказавшись от борьбы. Главное, чтобы его здоровью не был нанесен серьезный вред.

Что касается Головкина — он в прекрасной форме. Хотелось бы, чтобы следующим соперником был «Канело». Я думаю, их третий бой получился бы таким же веселым, как предыдущие два, — отметил Джей.