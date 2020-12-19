Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Верона
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Барыс
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Ливерпуль
07
Хоккей. Европа
15:30
Россия
Чехия
41
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Хоккей. Европа
11:00
Финляндия
Швеция
14
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
10:53 (мск), источник: Vesti.kz

«GGG словно помолодел». В США восхитились формой Головкина в бою за два титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) провел образцовый поединок с поляком Камилом Шереметой (21−1, 5 КО). Так считает редактор WorldBoxingNews Фил Джей. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал главное качественное изменение в GGG.

Наверх
Источник: AP 2020
Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Соперники встретились утром 19 декабря в США. Польский боксер, побывав в нокдауне четыре раза, отказался от продолжения боя после седьмого раунда. Эта победа позволила GGG в 21-й раз успешно защитить титулы и побить рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

«Бой получился достаточно предсказуемым. Головкин контролировал ход встречи и уверенно победил. Стоит отметить, что на этот раз GGG словно помолодел. Он хорошо двигался, наносил мощные удары, но самое главное — в глазах у него появился огонь. Такое ощущение, что он изголодался по боям. Шеремета получил колоссальный урон, и было заметно, что его команда приняла правильное решение, отказавшись от борьбы. Главное, чтобы его здоровью не был нанесен серьезный вред.

Что касается Головкина — он в прекрасной форме. Хотелось бы, чтобы следующим соперником был «Канело». Я думаю, их третий бой получился бы таким же веселым, как предыдущие два, — отметил Джей.

После боя Головкин заявил о готовности встретиться с любым соперником, в том числе с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
За сборную России по биатлону по-прежнему стыдно
«Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют. Итоги тура
Стадион «Спартака» претендует на проведение финала Кубка России
Кокорин может вернуться в «Сочи»
Нужен ли нам масс-старт? Нет россиянок - не будет и провала
«Парма» — «Ювентус»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
Российский лыжник стал третьим в спринте на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь