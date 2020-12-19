Обнародованы имя следующего соперника Головкина и дата боя

По данным The Athletic, Головкину весной 2021-го попытаются сделать поединок с экс-чемпионом в первом среднем весе мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 КО), который уже перешел в средний.

Отмечается, что Мунгия — не единственный вариант. Приоритетом все же остается третий бой с другим представителем Мексики — Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

Напомним, Головкин утром 19 декабря в США успешно защитил титулы, одержав досрочную победу над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−1, 5 КО). Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.

Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.