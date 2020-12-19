Али Ахмедов упал в мировом рейтинге после поражения нокаутом в бою за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16−1, 12 КО) потерял 27 позиций в мировом рейтинге после первого поражения в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это произошло в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США), где Ахмедов встречался с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19−0, 14 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Развязка наступила в 12-м раунде, когда казахстанец дважды побывал в нокдауне, а после второго не сумел подняться. При этом на момент остановки боя Ахмедов вел по судейским запискам.