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19 декабря, источник: Vesti.kz

Али Ахмедов упал в мировом рейтинге после поражения нокаутом в бою за титул чемпиона мира

Казахстанец проиграл впервые.

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Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16−1, 12 КО) потерял 27 позиций в мировом рейтинге после первого поражения в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это произошло в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США), где Ахмедов встречался с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19−0, 14 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Развязка наступила в 12-м раунде, когда казахстанец дважды побывал в нокдауне, а после второго не сумел подняться. При этом на момент остановки боя Ахмедов вел по судейским запискам.

В рейтинге BoxRec второго среднего веса Ахмедов упал с 19-го на 46-е место. Гонгора же поднялся на 46 позиций и расположился на 19-й строчке.

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