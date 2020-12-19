«Понравился и бой, и GGG». Тренер сборной Казахстана — об арсенале Головкина и четырех нокдаунах Шереметы

«Я смотрел поединок Головкина, который мне понравился, ровно как и GGG. Однако, если говорить откровенно, соперник был не самый сильный. Геннадий мог закончить встречу уже во втором-третьем раундах. Видимо, решил поработать, продышаться, почувствовать ринг. После второй трехминутки он сбавил обороты. Дал сопернику возможность активизировать, побоксировать. Те самые четыре нокдауна показали, что он вновь передней рукой начал работать. Также вновь подключил апперкоты. Да, он эти удары полностью не убирал из своего арсенала, но наносил их реже в последних боях. В техническом плане начал использовать защиту с подключением работы ног. Как он будет дальше боксировать? Считаю, что у него еще есть порох. Как мы все увидели, он был неплохо готов и в физическом плане, и психологическом. И я бы хотел отметить, что многие изменения по сравнению с прошлыми боями — это приобретаемый эффект, ведь все соперники разные: Шеремета, Деревянченко. Нельзя сравнивать. Сергей совсем иной: где-то мощнее, где-то психологически устойчивее, держит удар. Что касается Головкина, то он показал, что еще в строю. Еще есть время на то, чтобы порадовать своих болельщиков. Стабильную форму он еще может держать. Он может боксировать на таком высоком уровне. Я бы сказал, что бой с Шереметой ответил не на все вопросы. В частности, речь о топовых соперниках по большому бою с высоким темпом на протяжении 12 раундов. Ситуацию с “физикой” прошедший поединок не раскрыл полностью. Да, он показал, что остался доминирующим боксером. У него также сохранились ударная мощь, тактические навыки. Надеемся, что по-прежнему в строю. Он в хорошей форме и является ярким, топовым боксером в своей весовой категории, а также в мировой элите. Он все так же опасен, все у него в порядке», — озвучил Кенжебаев.