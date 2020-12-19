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19 декабря, источник: Vesti.kz

«Понравился и бой, и GGG». Тренер сборной Казахстана — об арсенале Головкина и четырех нокдаунах Шереметы

Специалист проанализировал выступление GGG.

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Источник: AP 2020

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев подробно проанализировал прошедший бой Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы. В интервью корреспонденту Vesti.kz он дал оценку его действиям в ринге, а также выразил уверенность на тему того, что GGG по-прежнему в строю.

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«Я смотрел поединок Головкина, который мне понравился, ровно как и GGG. Однако, если говорить откровенно, соперник был не самый сильный. Геннадий мог закончить встречу уже во втором-третьем раундах. Видимо, решил поработать, продышаться, почувствовать ринг. После второй трехминутки он сбавил обороты. Дал сопернику возможность активизировать, побоксировать. Те самые четыре нокдауна показали, что он вновь передней рукой начал работать. Также вновь подключил апперкоты. Да, он эти удары полностью не убирал из своего арсенала, но наносил их реже в последних боях. В техническом плане начал использовать защиту с подключением работы ног. Как он будет дальше боксировать? Считаю, что у него еще есть порох. Как мы все увидели, он был неплохо готов и в физическом плане, и психологическом. И я бы хотел отметить, что многие изменения по сравнению с прошлыми боями — это приобретаемый эффект, ведь все соперники разные: Шеремета, Деревянченко. Нельзя сравнивать. Сергей совсем иной: где-то мощнее, где-то психологически устойчивее, держит удар. Что касается Головкина, то он показал, что еще в строю. Еще есть время на то, чтобы порадовать своих болельщиков. Стабильную форму он еще может держать. Он может боксировать на таком высоком уровне. Я бы сказал, что бой с Шереметой ответил не на все вопросы. В частности, речь о топовых соперниках по большому бою с высоким темпом на протяжении 12 раундов. Ситуацию с “физикой” прошедший поединок не раскрыл полностью. Да, он показал, что остался доминирующим боксером. У него также сохранились ударная мощь, тактические навыки. Надеемся, что по-прежнему в строю. Он в хорошей форме и является ярким, топовым боксером в своей весовой категории, а также в мировой элите. Он все так же опасен, все у него в порядке», — озвучил Кенжебаев.

Напомним, бой, на кону которого стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, прошел утром 19 декабря. Встреча продлилась семь раундов из 12 — досрочная победа Головкина. Казахстанец в 21-й раз успешно защитил титул, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

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