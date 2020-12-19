«Бой грузовика против трехколесного велосипеда». Мир бокса обсуждает победу Головкина
Собрали мнения.
Собрали мнения.
Геннадий Головкин расправился с Камилом Шереметой: поляк четырежды падал в нокдаун, прежде чем его команда не решила поберечь здоровье боксера и выбросить полотенце.
GGG сохранил свои титулы, оформив 21-ю защиту чемпионского пояса в среднем весе — на одну больше чем у Бернарда Хопкинса. Его поздравили
Промоутер Головкина Эдди Хирн высказал восхищение: «Отличный джеб, отличная мощь. Шеремета был переооценен. Мы знали, что это, возможно, будет так, но это было так, потому что Геннадий действовал на полную. Это как с Джошуа на прошлой неделе — он мог сделать то, мог сделать это… Геннадий — боец мирового уровня. Он выдал отличное выступление сегодня ночью, показал свой уровень, и мы должны сделать монструозный бой для Геннадия Головкина. Конечно, он будет очень пристально наблюдать завтрашний бой Сауля Альвареса и Каллума Смита».
С ним согласен известный конферансье Майкл Баффер: «Головкин как обычно на высоте! Поздравляю с рекордной защитой титула чемпиона мира в среднем весе! Я не смог присутствовать, но с нетерпением жду парочку боев в следующем году!».
Однако есть и более сдержанные мнения.
«Есть
Журналисты The Athletic и ESPN в твиттере отметили, что Головкин стал медленнее:
«Сила еще на месте, но скорости стало меньше. В конце концов, ему 38 лет. Интересно, дело в возрасте или в Шеремете? И хотите ли вы
«Сегодня вечером Головкин показал более качественный переход от атаки в защиту и наоборот, больший арсенал ударов, помимо джеба. Но опять же, как это перенесется в бои с элитными средне- и суперсредневесами? Думаю, что отдых и время, проведенное вне Big Bear, пошли на пользу GGG. В 38 лет сегодня он выглядел парнем, с которым вам не захочется встречаться вновь. Но давайте дождемся серьезных боев. Некоторые из тех вещей, о которых мне рассказывал Джонатон Бэнкс, сегодня вечером были очевидны. Будет интересно посмотреть, что произойдет в противостоянии Геннадия с
Дэн Рафаэль описывал уничтожение поляка в реальном времени. «Шеремета вообще не умеет драться. IBF должно быть чертовски стыдно делать этого чувака обязательным претендентом на титул. Он подвергается избиению, меняющему жизнь… У него нет навыков или силы, но есть огромное сердце. Этот бой следует остановить… Головкин сделал то, что должен был, но смотреть на это было неинтересно, потому что не было фанатов и атмосферы и потому что это было похоже на бой грузовика против трехколесного велосипеда», — писал обозреватель.
Российский комментатор Григорий Стангрит высказался так: «Нужно сказать, что в свои 38 лет Головкин выглядел очень и очень хорошо. Мы не можем оценить уровень Шереметы, потому что Головкин с ним очень легко разделался. Я думаю, что, с одной стороны, Геннадий был лучше — чисто с точки зрения своей формы, нежели в бою с Сергеем Деревянченко. Почему так, при том что в бою с украинцем он был на год моложе, я не знаю. Безусловно, Деревянченко более серьезный и опасный соперник, нежели Шеремета. Но в целом Головкин выглядел намного лучше. И то, как он отработал
«При всем уважении, где они раздобыли Шеремету? Сегодня ночью я увидел, что Головкин постарел, он устает. Он выглядит
Сам Головкин отрицает, что пик его формы позади. А кому вы верите больше?
Азат Шайкенов