«Миру нужен новый чемпион». Жанибек Алимханулы бросил вызов всем чемпионам

«Миру нужен новый чемпион мира! Приглашаем на бой всех чемпионов. Промоутер и менеджер знают, что мы готовы. Болельщики, мы знаем, что вы тоже с нетерпением ждете чемпионского боя. Даст Бог, 2021 год будет нашим годом. Мы оставим QAZAQ STYLE в истории», — написал он.