«Миру нужен новый чемпион». Жанибек Алимханулы бросил вызов всем чемпионам
Осенью он нокаутировал аргентинского боксера.
Осенью он нокаутировал аргентинского боксера.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) сделал заявление на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Миру нужен новый чемпион мира! Приглашаем на бой всех чемпионов. Промоутер и менеджер знают, что мы готовы. Болельщики, мы знаем, что вы тоже с нетерпением ждете чемпионского боя. Даст Бог, 2021 год будет нашим годом. Мы оставим QAZAQ STYLE в истории», — написал он.
Ранее Алимханулы неоднократно бросал вызов чемпионам мира в среднем весе.
Казахстанец владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Свой последний бой он провел в октябре, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.