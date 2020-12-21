Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Йокерит
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сочи
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
10:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Миру нужен новый чемпион». Жанибек Алимханулы бросил вызов всем чемпионам

Осенью он нокаутировал аргентинского боксера.

Наверх

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) сделал заявление на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Миру нужен новый чемпион мира! Приглашаем на бой всех чемпионов. Промоутер и менеджер знают, что мы готовы. Болельщики, мы знаем, что вы тоже с нетерпением ждете чемпионского боя. Даст Бог, 2021 год будет нашим годом. Мы оставим QAZAQ STYLE в истории», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Алимханулы неоднократно бросал вызов чемпионам мира в среднем весе.

Казахстанец владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Свой последний бой он провел в октябре, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Какие турниры сохранила и потеряла Россия после санкций WADA
Василий Уткин раскрыл феномен тренера Доменико Тедеско
Лучший футболист России высказался о скандальном видео с Дзюбой
СМИ: Олимпийский чемпион по лыжам приговорен к 7 месяцам тюрьмы
Овечкин: Подарок Путина - слишком важный, чай из него не пили
Куртка с аэрогелем и другие спортивные хиты для русской зимы
Бывший игрок «Спартака» прокомментировал свой арест
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь