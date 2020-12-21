«Головкин — высшая лига». Шеремета сделал заявление после поражения в бою за два титула

«Привет всем фанатам, знакомым и друзьям. Вы знаете результат поединка с Головкиным. Я знал, что это будет тяжело, что каждый удар причинит боль. Я падал, вставал и хотел продолжить бой. Судья подошел к нам после седьмого раунда и сказал, что остановит бой ради моего здоровья. С этой точки зрения это было правильное решение. Я бы не стал менять результат боя, если бы продержался до 12-го раунда. С пятого или шестого раунда после чистого удара я боролся “связно”, и единственное, что боролось, это мое сердце. Головкин, как я уже сказал, высшая лига. Я не только проиграл, но и приобрел ценный опыт, который останется со мной. Честно говоря, именно благодаря этому бою я приобрел больше опыта, чем в 21 поединке, которые я провел ранее. Пока не хочу думать о будущем и говорить о планах. Я хочу вернуться в мой любимый дом и свою прекрасную семью, которую люблю больше своей жизни! Спасибо всем за поддержку! Пока хочу отдохнуть и подумать о некоторых вещах, потому что ничто не ранит меня так сильно, как гордость. Ухо или челюсть заживут… Интересно, что станет с характером… И я все равно скажу… За Польшу…» — написал Шеремета в Facebook.