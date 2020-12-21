«Шеремета не является опасным соперником». Российский журналист — о шансах Головкина в третьем бою с Альваресом

Известный российский журналист Игорь Лазорин поделился своим мнением с корреспондентом Vesti.kz относительно возможного проведения третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (54−1−2, 36 КО).

Сначала Лазорин, специализирующийся на боксе и ММА, выделил два фактора, которые явно не дадут Головкину преимущество на бумаге.

«Говоря о возможном третьем бое Головкин — Альварес, нужно иметь в уме несколько факторов. Первое. При всем уважении, Камил Шеремета не является опасным соперником для Геннадия. По этому бою трудно сказать, насколько сейчас, в 38 лет, Головкин все еще готов к очень большим боям. В том числе и к трилогии с “Канело”. Второй фактор — это возраст Геннадия. Он очевидно не молодеет, пусть тайминг и мощь все еще при нем. Но готов ли он к равному бою с 30-летним Альваресом — тут ответа пока нет», — сказал он.

Также журналист высказал свое мнение о том, какие дальнейшие действия могли бы пойти казахстанскому боксеру на пользу.

«Альварес может использовать самую разную тактику, что он показал в двух боях с Головкиным. Причем временами совершенно противоположную. Если такой бой и будет организован, то, безусловно, по вывеске и потенциалу он будет претендовать на “бой года” в 2021 году. Но я бы на месте менеджеров Геннадия, наверное, провел бы предварительно поединок с более сильным оппонентом, чем Шеремета, в начале 2021 года. Для оценки текущих возможностей. Но то, что этот бой будет ждать весь боксерский мир — это факт. А на вопрос, нужен ли он сейчас со спортивной точки зрения, каждый может ответить себе сам», — заключил Игорь.

Отметим, что Головкин и Альварес свои последние поединки провели на минувших выходных. Казахстанец досрочно победил поляка Шеремету, а мексиканец выиграл решением у британца Каллума Смита.

Напомним, что в 2017 году боксеры встретились лицом к лицу впервые и завершили поединок вничью, а уже через год судейским решением победу одержал «Канело».