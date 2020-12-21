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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана высказался о простое на профи-ринге

Он не знает поражений.

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Казахстанец Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, надеется на скорое возвращение в ринг.

Последний поединок он провел в декабре 2019 года в Монреале, где в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО).

«Ас-саляму алейкум всем! Из-за пандемии возникла неопределенность с нашими боями. Это не моя вина и не вина моего тренера или промоутера, что бой затянулся. Дай Бог, скоро все прояснится и канадское руководство разрешит проводить спортивные мероприятия. Я делаю все возможное, чтобы поднять казахстанский флаг, и я усиленно тренируюсь, чтобы доказать, на что способны казахи. Пусть наша независимая страна живет вечно», — написал он на своей странице в Instagram.

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В любительском боксе Ахмедов становился чемпионом мира среди молодежи. В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один — в Казахстане.

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