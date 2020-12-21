«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана высказался о простое на профи-ринге
Он не знает поражений.
Он не знает поражений.
Казахстанец Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, надеется на скорое возвращение в ринг.
Последний поединок он провел в декабре 2019 года в Монреале, где в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО).
«Ас-саляму алейкум всем!
В любительском боксе Ахмедов становился чемпионом мира среди молодежи. В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один — в Казахстане.