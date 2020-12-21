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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Уроженка Казахстана нокаутировала соперницу и завоевала два титула

Это ее второй бой в этом году.

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30-летняя уроженка Казахстана Кристина Хаммер (26−1, 12 КО) завоевала титул чемпионки мира, одолев 45-летнюю Санну Турунен (6−4−1, 1 КО) из Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в рамках второго среднего веса (до 76,2 килограмма) прошел в немецком Кельне и был рассчитан на десять раундов, но завершился в седьмом, когда Хаммер удалось отправить Турунен на канвас.

Благодаря этому успеху немка завоевала титул чемпионки от IBF и «временный» пояс WBC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это был второй бой Хаммер в этом году. В феврале в Германии она решением выиграла у кенийки Флоренс Мутони (все 80−72).

Напомним, Хаммер родилась в поселке Новодолинка, что в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с родителями она эмигрировала в Германию и сейчас проживает в Дортмунде. В профи Хаммер перешла в 2009 году, а спустя год, в 20 лет, завоевала титул WBO.

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