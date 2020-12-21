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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт: Следующим соперником может стать Мунгия. Сам же Головкин хочет другого мексиканца

Он отметил, что дальше нас ждет бой поинтереснее.

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После уверенной победы Геннадия Головкина над поляком Камилом Шереметой началась эпопея с подбором следующего соперника. Пока фаворитом является Хайме Мунгия из Мексики. Однако шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов считает, что сам GGG в глубине души хочет сразиться с другим мексиканцем (читать как Сауль Альварес). Своими мыслями он поделился с корреспондентом Vesti.kz.

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«Работа Головкина в ринге понравилась. Конечно, со скидкой, что они с Шереметой — боксеры изначально очень разного уровня. Спокойный, выверенный, разнообразный, жесткий и традиционно качественный бокс от Геннадия, который не спешил записать на счет очередную досрочную победу, понимая, что она от него все равно никуда не денется. Шеремета заслуживает уважения за терпение, волю и старание, но шансов у него практически не было. Теперь у Геннадия нет срочных чемпионских обязательств, а значит следующий бой будет интереснее. Поговаривают, что соперником может стать мексиканец Хайме Мунгия. Неплохо. Даже хорошо. Хотя сам GGG, разумеется, хочет выйти в ринг с другим оппонентом из Мексики. Даже если на людях предпочитает в этом не признаваться», — озвучил Горюнов.

Напомним, Головкин досрочно победил Шеремету в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Поляк продержался семь раундов, побыв четыре раза в нокдауне. Казахстанец в 21-й раз успешно защитил титулы, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

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