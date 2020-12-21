Эксперт: Следующим соперником может стать Мунгия. Сам же Головкин хочет другого мексиканца
Он отметил, что дальше нас ждет бой поинтереснее.
Он отметил, что дальше нас ждет бой поинтереснее.
После уверенной победы Геннадия Головкина над поляком Камилом Шереметой началась эпопея с подбором следующего соперника. Пока фаворитом является Хайме Мунгия из Мексики. Однако
«Работа Головкина в ринге понравилась. Конечно, со скидкой, что они с Шереметой — боксеры изначально очень разного уровня. Спокойный, выверенный, разнообразный, жесткий и традиционно качественный бокс от Геннадия, который не спешил записать на счет очередную досрочную победу, понимая, что она от него все равно никуда не денется. Шеремета заслуживает уважения за терпение, волю и старание, но шансов у него практически не было. Теперь у Геннадия нет срочных чемпионских обязательств, а значит следующий бой будет интереснее. Поговаривают, что соперником может стать мексиканец Хайме Мунгия. Неплохо. Даже хорошо. Хотя сам GGG, разумеется, хочет выйти в ринг с другим оппонентом из Мексики. Даже если на людях предпочитает в этом не признаваться», — озвучил Горюнов.
Напомним, Головкин досрочно победил Шеремету в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Поляк продержался семь раундов, побыв четыре раза в нокдауне. Казахстанец в 21-й раз успешно защитил титулы, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.