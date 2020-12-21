Названа главная причина поражения казахстанца в бою за титул чемпиона мира

«Ахмедов — прекрасный боксер, способный добиться больших высот. Однако молодому проспекту не удалось справиться с волнением. Он пытался действовать так же, как и в своих предыдущих боях. В дебюте боя у него все получалось, но затем эквадорец начал сотрясать своего соперника. Я думаю, что этот момент стал переломным. Казахстанец действовал как-то однообразно. Ему не хватало хладнокровия. В каких-то моментах нужно было действовать осторожнее и обманывать оппонента. Это все недостаток опыта. Я не считаю, что поражение стало катастрофой. Ахмедов молод и наберется опыта. Вероятнее всего, его команда проведет реванш с Гонгорой. На мой взгляд — это оптимальное решение. Он сможет вернуть себе титул и перейти психологический барьер», — отметил МакКаферри.