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16:23 (мск), источник: Vesti.kz

Названа главная причина поражения казахстанца в бою за титул чемпиона мира

Это первое поражение в его карьере.

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Боксеру второго среднего веса Али Ахмедову не удалось справиться с волнением в бою за пояс IBO с эквадорцем Карлосом Гонгорой. В беседе с корреспондентом Vesti.kz редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри заявил, что эта причина стала ключевой в неудаче казахстанца.

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«Ахмедов — прекрасный боксер, способный добиться больших высот. Однако молодому проспекту не удалось справиться с волнением. Он пытался действовать так же, как и в своих предыдущих боях. В дебюте боя у него все получалось, но затем эквадорец начал сотрясать своего соперника. Я думаю, что этот момент стал переломным. Казахстанец действовал как-то однообразно. Ему не хватало хладнокровия. В каких-то моментах нужно было действовать осторожнее и обманывать оппонента. Это все недостаток опыта. Я не считаю, что поражение стало катастрофой. Ахмедов молод и наберется опыта. Вероятнее всего, его команда проведет реванш с Гонгорой. На мой взгляд — это оптимальное решение. Он сможет вернуть себе титул и перейти психологический барьер», — отметил МакКаферри.

Напомним, что в последнем раунде Ахмедов упал, но смог продолжить встречу. Однако вскоре он вновь оказался в нокдауне, после которого уже не встал.

Это поражение стало первым в карьере казахстанца. По его итогам боксер упал в мировом рейтинге, но пообещал вернуться с новыми силами.

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