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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Такого чемпиона еще не было». Бой Головкина назвали главным событием недели в боксе

Американский портал The Sportsman назвал бой чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы главным событием в мировом боксе, передают Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/gggboxing

Напомним, GGG провел рекордную 21-ю защиту. Он четыре раза отправил Шеремету в нокдаун, а затем после седьмого раунда угол поляка отказался от продолжения поединка.

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«GGG бьет рекорд по защите в среднем весе. Официально. Такого чемпиона по боксу в среднем весе, как Геннадий Головкин, не было никогда. Казахстанская суперзвезда остановил Камила Шеремету в седьмом раунде своего поединка в Холливуде, штат Флорида, в пятницу, чтобы стать первым боксером, когда-либо успешно защитившим титул чемпиона в среднем весе 21 раз. 21 раз!

Чемпион IBF и IBO не собирается останавливаться, даже в возрасте 38 лет. Промоутер Эдди Хирн сказал DAZN после боя: «У него еще много бензина в баке. Он по-прежнему самый выдающийся боксер в мире, обладает сокрушительной силой в обеих руках. Мы хотим видеть его в мега-боях в следующем году».

Для тех из нас, кто надеется на третий бой с «Канело» Альваресом, это музыка для ушей, — пишет издание.

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