Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Осасуна
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
21.12
Челси
Вест Хэм Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
20:30
Кротоне
Парма
Футбол. Зарубежный
21.12
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
21
Хоккей. КХЛ
21.12
Динамо Р
Сочи
ОТ
56
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
09:11 (мск), источник: Vesti.kz

Главред The Ring: Трилогия «Канело» — Головкин утратит смысл после 2021 года

Даг Фишер объяснил свою позицию.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Главный редактор авторитетного журнала The Ring Даг Фишер поделился мнением по поводу третьего поединка мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 KO) и казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 KO).

По его мнению, это противостояние уже практически утратило свою актуальность.

Читайте также
Эксперт подсказал Головкину способ подготовиться к трилогии с «Канело»

«Было приятно увидеть GGG после большого простоя, но, несмотря на четыре оформленных нокдауна, он все же потерял в активности. И да, восстановить форму — это одно, но вернуть молодость — совсем другое. В апреле GGG исполнится уже 39 лет. Что есть, то есть. DAZN изо всех сил стараются свести его с “Канело”, но на данный момент мне это неинтересно. К сожалению, деньги могут перевесить мои предпочтения. Но если это и должно произойти, то в 2021 году, иначе эта тема надоест так же, как и бой Кроуфорд — Спенс. Мне бы лично хотелось, чтобы “Канело” вновь поднялся в полутяжелый вес», — написал Фишер в колонке.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» (в сентябре 2017-го) закончился спорной ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) — минимальной победой мексиканца.

На днях боксеры вернулись в ринг. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету, а «Канело» решением судей выиграл у британца Каллума Смита.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Геннадий Орлов: «Спартаку» надо создавать новую команду
Биатлонистка сборной России скрывала беременность от тренеров
Акинфеев - в топ-100 вратарей с наибольшим количеством времени
«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби
Четыре российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Куртка с аэрогелем и другие спортивные хиты для русской зимы
«Сочи» выиграл матч КХЛ, уступая по ходу встречи со счетом 1:4
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь