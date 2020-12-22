Главред The Ring: Трилогия «Канело» — Головкин утратит смысл после 2021 года

«Было приятно увидеть GGG после большого простоя, но, несмотря на четыре оформленных нокдауна, он все же потерял в активности. И да, восстановить форму — это одно, но вернуть молодость — совсем другое. В апреле GGG исполнится уже 39 лет. Что есть, то есть. DAZN изо всех сил стараются свести его с “Канело”, но на данный момент мне это неинтересно. К сожалению, деньги могут перевесить мои предпочтения. Но если это и должно произойти, то в 2021 году, иначе эта тема надоест так же, как и бой Кроуфорд — Спенс. Мне бы лично хотелось, чтобы “Канело” вновь поднялся в полутяжелый вес», — написал Фишер в колонке.