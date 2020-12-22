Главред The Ring: Трилогия «Канело» — Головкин утратит смысл после 2021 года
Даг Фишер объяснил свою позицию.
Даг Фишер объяснил свою позицию.
Главный редактор авторитетного журнала The Ring Даг Фишер поделился мнением по поводу третьего поединка мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 KO) и казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 KO).
По его мнению, это противостояние уже практически утратило свою актуальность.
«Было приятно увидеть GGG после большого простоя, но, несмотря на четыре оформленных нокдауна, он все же потерял в активности. И да, восстановить форму — это одно, но вернуть молодость — совсем другое. В апреле GGG исполнится уже 39 лет. Что есть, то есть. DAZN изо всех сил стараются свести его с “Канело”, но на данный момент мне это неинтересно. К сожалению, деньги могут перевесить мои предпочтения. Но если это и должно произойти, то в 2021 году, иначе эта тема надоест так же, как и бой Кроуфорд — Спенс. Мне бы лично хотелось, чтобы “Канело” вновь поднялся в полутяжелый вес», — написал Фишер в колонке.
Напомним, первый бой Головкина и «Канело» (в сентябре 2017-го) закончился спорной ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) — минимальной победой мексиканца.
На днях боксеры вернулись в ринг. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету, а «Канело» решением судей выиграл у британца Каллума Смита.