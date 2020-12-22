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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину предложили бой против восходящей звезды Golden Boy с 29 нокаутами

Сам поединок хотят устроить на «Синко де Майо».

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16
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Экс-чемпион в первом среднем весе Хайме Мунгия (36−0−0, 29 KO) готов к поединку с обладателем титулов IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 KO). Так считает президент Golden Boy Promotions и со-промоутер мексиканского боксера Эрик Гомес.

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«Хайме определенно заслуживает шанса побороться за титул, которым владеет GGG, — цитирует Гомеса BoxingScene. — Это самый интригующий бой, который можно сделать в среднем весе. Крупнейшая восходящая звезда Мексики против наиболее доминирующего чемпиона дивизиона за последние десять лет».

«Бой просто-таки заточен под “Синко де Майо”. Если его устроят, это будет вишенкой на вершине огромного торта вечеров бокса глобального уровня, которые планируются на первую половину 2021 года», — добавил функционер.

Свой последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO).

Головкин в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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