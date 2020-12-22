Головкину предложили бой против восходящей звезды Golden Boy с 29 нокаутами
Сам поединок хотят устроить на «Синко де Майо».
Сам поединок хотят устроить на «Синко де Майо».
«Хайме определенно заслуживает шанса побороться за титул, которым владеет GGG, — цитирует Гомеса BoxingScene. — Это самый интригующий бой, который можно сделать в среднем весе. Крупнейшая восходящая звезда Мексики против наиболее доминирующего чемпиона дивизиона за последние десять лет».
«Бой
Свой последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO).
Головкин в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира.