Эксперт оценил прогресс Головкина за три боя с новым тренером
Последний поединок GGG выиграл нокаутом.
Последний поединок GGG выиграл нокаутом.
Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер заметил позитивные изменения у казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) после начала сотрудничества с Джонатаном Бэнксом.
Утром 19 декабря в США GGG провел третий поединок под руководством нового тренера. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
«Я считаю, что техника Головкина (в бою с Шереметой) была острее, чем в предыдущих поединках GGG с Бэнксом (против Стива Роллса и Сергея Деревянченко), а его защита и подбор ударов были более толковыми, чем