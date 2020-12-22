Эксперт оценил прогресс Головкина за три боя с новым тренером

Утром 19 декабря в США GGG провел третий поединок под руководством нового тренера. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

«Я считаю, что техника Головкина (в бою с Шереметой) была острее, чем в предыдущих поединках GGG с Бэнксом (против Стива Роллса и Сергея Деревянченко), а его защита и подбор ударов были более толковыми, чем когда-либо за последние годы. Похоже, третий лагерь стал удачным для боксера и тренера, чтобы притереться и сработаться», — написал Фишер в своей рубрике.