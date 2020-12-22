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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт оценил прогресс Головкина за три боя с новым тренером

Последний поединок GGG выиграл нокаутом.

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Источник: Reuters

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер заметил позитивные изменения у казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) после начала сотрудничества с Джонатаном Бэнксом.

Утром 19 декабря в США GGG провел третий поединок под руководством нового тренера. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

«Я считаю, что техника Головкина (в бою с Шереметой) была острее, чем в предыдущих поединках GGG с Бэнксом (против Стива Роллса и Сергея Деревянченко), а его защита и подбор ударов были более толковыми, чем когда-либо за последние годы. Похоже, третий лагерь стал удачным для боксера и тренера, чтобы притереться и сработаться», — написал Фишер в своей рубрике.

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