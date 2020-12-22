Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Осасуна
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кротоне
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Уэска
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:59
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:59
Вильярреал
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
10:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана получил бой за титул WBA и соперника

Он будет впервые драться в Мексике.

Наверх

Стала известна дата возвращения на ринг казахстанского боксера Садриддина Ахмедова (11−0, 10 КО), владеющего титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана высказался о простое на профи-ринге

По информации BoxRec.com, свой следующий бой 22-летний Ахмедов проведет 30 января в рамках вечера бокса в мексиканской Куэрнаваке. Соперником станет 31-летний представитель Нидерландов Стивен Даньо (17−3−3, 6 КО). На кону поединка, рассчитанного на десять раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона WBA Continental в первом среднем весе.

Последний раз Ахмедов выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (13−6−2, 8 КО).

Добавим, что для Ахмедова этот будет первый бой в Мексике. В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один — в Казахстане.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Акинфеев - в топ-100 вратарей с наибольшим количеством времени
Полгода ЦСКА: крах в Европе и надежды в РПЛ
Экс-тренер сборной Испании может возглавить «Спартак»
«Арсенал» в кризисе, «Ювентус» снова выиграет: Топ-5 ставок дня
Еще один скандал в РПЛ. Арбитры распивали водку перед матчем
Британские фанаты «Формулы-1» призывают «Хаас» уволить Мазепина
Российского хоккеиста обвинили в похищении детей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь