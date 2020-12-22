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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

Нокаут казахстанского боксера в бою за титул чемпиона мира назвали кандидатом на «Апсет года»

Он проиграл впервые в карьере.

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Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер прокомментировал сенсационное поражение казахстанца Али Ахмедова (16−1, 12 КО) от эквадорца Карлоса Гонгоры (19−0, 14 КО) в андеркарте вечера бокса Геннадий Головкин — Камил Шеремета.

Поединок за вакантный титул чемпиона мира IBO во втором среднем весе завершился в 12-м раунде, когда Гонгора отправил казахстанца в тяжелый нокаут. Перед этим Ахмедов побывал в нокдауне. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.

«Гонгора был сенсационным. Это был один из лучших 12-раундовых боев, которые я смотрел вживую в 2020 году. Я считаю, что этот бой кандидат на звание главного апсета года (Ахмедов, который дрался с солидной оппозицией, являлся фаворитом в соотношении восемь к одному). Я написал в твиттере, что Гонгора напоминает мне бывшего чемпиона и претендента в первом тяжелом весе Габриэля Кампильо, мастеровитого, но дерзкого левшу из Испании, который мог выдержать штормы первых раундов и мобилизоваться на финишной прямой тяжелых боев (вспомните его битвы с Бейбутом Шуменовым и Таворисом Клаудом). У Гонгоры есть такая же отвага и смекалка, но он более экономен в наступлении и бьет сильнее, чем Кампильо. Я думаю, мы получили нового игрока во втором среднем дивизионе», — написал Фишер в своей рубрике.

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