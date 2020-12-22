Поляка Шеремету отстранили от бокса после поражения от Головкина в бою с четырьмя нокдаунами

Боксерская комиссия штата Флорида (США) на неопределенный срок отстранила Камила Шеремету (21−1, 5 КО) от проведения боев, сообщают Vesti.kz со ссылкой на портал BoxRec.

В минувшие выходные поляк потерпел поражение от казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО), который защищал свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

Шеремета четыре раза побывал в нокдауне, а затем не вышел на восьмой раунд.

Теперь поляку необходимо время для нормального восстановления, для чего на него и наложены данные ограничения.