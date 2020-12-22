В США прокомментировали перспективы Мадияра Ашкеева после досрочного поражения

«К Ашкееву не должно быть никаких претензий. Дело в том, что между ним и Конуэллом была заметна разница в классе. Казахстанец старался и к его настрою вопросов нет. Другое дело качественные действия. Их у Коноуэлла было гораздо больше. Казалось, что и физически Ашкеев был не готов. Его команда приняла верное решение, отказавшись продолжать проигранный бой. Очень сложно говорить о его перспективах, ведь он уже не молод. Победа в этом бою открывала ему большой простор. Если бы сам поединок получился конкурентным, то он мог рассчитывать на реванш. Однако казахстанец проиграл без шансов», — отметил МакКаферри.