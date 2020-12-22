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22 декабря, источник: БЕЛТА

Умер заслуженный тренер Беларуси по боксу Анатолий Гришук

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 82-м году жизни умер известный специалист, судья, экс-главный тренер мужской сборной Беларуси по боксу Анатолий Гришук, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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Анатолий Гришук родился в 1939 году. Боксом начал заниматься в 9-м классе. Через три года после начала тренировок выиграл первенство республики среди молодежи, потом и взрослый чемпионат БССР. Норматив мастера спорта СССР выполнил благодаря успешным выступлениям на всесоюзных турнирах, став неоднократным медалистом. На ринге провел 117 боев, одержав 95 побед.

За плечами у Анатолия Владимировича успешная карьера судьи по спорту, которую он начал с работы на всесоюзном уровне и завершил в ранге авторитетного арбитра международного класса. Однако наибольшего успеха специалист добился на тренерской стезе. Именно под руководством Анатолия Гришука национальная команда Беларуси добилась наибольшего успеха в своей суверенной истории. На Играх-2004 в Афинах силами Магомеда Арипгаджиева и Виктора Зуева были выиграны два серебра. На командном Кубке мира — 2005 белорусские мастера кожаной перчатки стали одной из сенсаций турнира, победив хозяев — дружину США. Достойно выступали белорусы под его руководством и на различных международных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы.

Оставив ответственный пост, специалист был в курсе событий в отечественном боксе, не пропускал различных международных и республиканских стартов, которые проходили в Минске, неоднократно выступал в республиканских СМИ как эксперт, чья аналитика отличалась компетентностью и взвешенностью оценок действий спортсменов и судей.

Белорусская федерация бокса, коллеги и воспитанники выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Анатолия Гришука.

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