Умер заслуженный тренер Беларуси по боксу Анатолий Гришук

Анатолий Гришук родился в 1939 году. Боксом начал заниматься в 9-м классе. Через три года после начала тренировок выиграл первенство республики среди молодежи, потом и взрослый чемпионат БССР. Норматив мастера спорта СССР выполнил благодаря успешным выступлениям на всесоюзных турнирах, став неоднократным медалистом. На ринге провел 117 боев, одержав 95 побед.

За плечами у Анатолия Владимировича успешная карьера судьи по спорту, которую он начал с работы на всесоюзном уровне и завершил в ранге авторитетного арбитра международного класса. Однако наибольшего успеха специалист добился на тренерской стезе. Именно под руководством Анатолия Гришука национальная команда Беларуси добилась наибольшего успеха в своей суверенной истории. На Играх-2004 в Афинах силами Магомеда Арипгаджиева и Виктора Зуева были выиграны два серебра. На командном Кубке мира — 2005 белорусские мастера кожаной перчатки стали одной из сенсаций турнира, победив хозяев — дружину США. Достойно выступали белорусы под его руководством и на различных международных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы.