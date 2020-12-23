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23 декабря, источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес выбрал следующего соперника и назвал сроки боя

Он уже обсудил это с WBC.

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Источник: AP (sport)

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО), владеющий титулами WBA (Super) и WBC во втором среднем весе, планирует как можно быстрее провести защиту. Об этом в своем твиттере написал редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон.

По словам журналиста, боксер уже обсудил с главой WBC Маурисио Сулейманом, что хочет встретиться с обязательным претендентом по этой линии Авни Йылдырымом из Турции уже в ближайшее время.

«Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил средствам массовой информации, что “Канело” сказал ему, что хочет быстрее защитить свой титул в суперсреднем весе против обязательного претендента по версии WBC Авни Йылдырыма в начале 2021 года», — написал Бенсон.

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Напомним, Альварес завоевал вакантный пояс WBC в прошлые выходные, победив Каллума Смита (27−1, 19 КО). Ему также достался титул чемпиона по версии WBA (Super), принадлежавший британцу.

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