Исторический бой супертяжей Джошуа — Фьюри. У Поветкина есть шанс отнять у них всё!

Профессиональный бокс в 2020 году, в силу известных обстоятельств, переживал непростые времена. Количество по-настоящему больших поединков можно было сосчитать чуть ли не на пальцах одной руки. Постепенное восстановление индустрии началось с конца августа, а в декабре болельщики уже увидели поединки с участием Энтони Джошуа, Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Промоутеры научились проводить крупные ивенты в условиях пандемии, так что следующие 12 месяцев станут куда более богатыми на события. В преддверии 2021 года рассказываем, какие топ-бои он нам готовит.

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Эррол Спенс — Теренс Кроуфорд — объединительный поединок в полусреднем весе

Полусредняя весовая категория одна из самых привлекательных в нынешнем профессиональном боксе. Здесь есть и заслуженный ветеран, чемпион мира по версии WBA Super Мэнни Пакьяо, и всегда конкурентоспособные Шон Портер, Дэнни Гарсия и Кит Турман, и молодые перспективные ребята вроде Вёрджила Ортиса и Кудратилло Абдукахорова. Но главными звёздами дивизиона являются чемпион мира по версиям IBF, WBC Эррол Спенс и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе, действующий чемпион WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд.



Оба бойца входят в топ-5 рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Оба до сих пор на профессиональном ринге только побеждали (статистика на двоих 64−0, 49 КО) и оба рвутся к статусу абсолютного чемпиона.



Да, Спенс в последнее время заговорил о возможном поединке с Саулем Альваресом. Но договариваться с мексиканцем о лимите весовой категории будет трудно, так что этот вариант повиснет в воздухе надолго. Учитывая это, остаются варианты с обязательными защитами или поединок с Кроуфордом. Поскольку побитие Спенсом претендентов всем изрядно поднадоело, вряд ли он снова прибегнет к этому варианту.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIcqFIIgITD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Errol Spence Jr (@errolspencejr)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так что логично предположить, что Эррол выберет большой и денежный поединок с Кроуфордом. Конечно, есть ещё вариант провести объединительный бой и с Мэнни Пакьяо. Но будет ли продолжать свой путь филиппинец пока непонятно, да и если даже будет, вряд ли он согласится на встречу с молодым чемпионом, который находится на пике возможностей. Это будет конец карьеры Пакмена, а заканчивать поражением он вряд ли планирует. Посему, вероятнее всего, поединок Спенса с Кроуфордом состоится уже в следующем году. К тому же, с Теренса уже также идёт спрос, уж слишком простых соперников он поколачивает в последнее время.

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Сауль Альварес — Геннадий Головкин

Легендарная дилогия имеет все шансы перерасти в трилогию. Если раньше Альварес был категоричен с отказом в проведении третьего поединка, то после недавней победы над Каллумом Смитом Канело обмолвился, что ни от кого не бегает и при случае проведёт с казахстанцем ещё одну схватку. На возможную третью битву с заклятым соперником после победы над Камилом Шереметой намекал и сам Головкин.

Так что всё идёт к тому, что Канело и GGG снова поймают крупный улов. Вопрос лишь в весовых категориях. Сауль ясно дал понять, что вряд ли будет снова спускаться в средний вес, Головкин же себя поставит в крайне невыгодное положение, поднявшись на одну категорию выше. У Альвареса перед соперником и без того есть значимое преимущество — возраст, ну, а уловки с весовыми категориями, возможно, убьют интригу третьей схватки, ведь мощь Сауля будет гораздо больше, в то время, как Головкин из-за лишних килограммов потеряет в скорости и манёвренности. Впрочем, ради большого чека спортсмены идут на многое. Так что велика вероятность, что стороны договорятся.

Напомним, в предыдущих боях фиксировались ничья и победа Альвареса. Оба вердикта были достаточно спорными.

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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол — объединительный бой в полутяжёлом весе

Полутяжёлый вес на данный момент практически полностью «российский». Чемпионом по версиям WBC и IBF является Артур Бетербиев. Поясом по версии WBA Super владеет Дмитрий Бивол, а Максим Власов уже в феврале 2021 года будет оспаривать вакантный пояс по версии WBO с Джо Смитом.



Этот дивизион, по качеству чемпионов, один из самых талантливых в нынешнем профессиональном боксе, но, к сожалению, конкурентные поединки здесь удаётся видеть редко. Чемпионы зачистили круг претендентов, а восходящих и по-настоящему больших звёзд пока не видно. Так что самое время для объединительных встреч. Тем более, что и Бетербиев, и Бивол к этому стремятся.

30 января Артур проведёт защиту титулов в поединке с немцем Адамом Дейнесом, но уже сейчас почти всем понятно, что это не более чем разминочная схватка, благодаря которой Артур прочувствует соревновательный ритм. После неё он будет готов к топ-поединкам. Боксёр уже заявил, что хочет объединительной встречи с Дмитрием Биволом.

Думается, не против неё будет и сам Дмитрий. Не только фанаты, но и сам Бивол устал от проходных защит. По большому счёту, Дима является самым недооценённым чемпионом и только лишь потому, что промоутеры до сих пор не могли дать ему подходящих соперников. Встреча Бетербиева и Бивола будет по-настоящему конкурентной и захватывающей. Предсказать её победителя будет очень непросто, что сделает схватку ещё более привлекательной. Так что причин, по которым она бы не состоялась в 2021 году практически нет.

Александр Поветкин — Диллиан Уайт. Реванш в супертяжёлом весе

Александр Поветкин доволен. | Источник: AP (sport)

Конечно, этот поединок немного выпадает из канвы супер-боёв, указанных в списке, но для россиян, пожалуй, эта схватка будет самой важной. Дело не только в том, каким предстанет после перенесённого коронавируса Поветкин, но и в значимости встречи. Напомним, победив британца в августе 2020 года, Витязь стал временным чемпионом мира по версии WBC, что дало ему статус претендента на поединок за полноценный пояс чемпиона WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Поскольку в контракте на бой с Уайтом был прописан реванш, Александр и его команда не стали изобретать велосипед и хвататься за возможность сразу требовать встречи с Фьюри, вместо этого стороны добросовестно договорились о реванше.

Но вот победитель повторной схватки уже почти наверняка получит шанс сразиться за звание полноценного чемпиона, иначе зачем все эти временные титулы? Таким образом, если Александр снова победит, то во второй половине 2021 года сможет рассчитывать на ещё один чемпионский бой в карьере, при помощи которого, возможно, ветерану удастся уйти из спорта очень красиво.

Но пока проблемой остаётся восстановление Поветкина после коронавируса. Схватка, которая должна была состояться в конце нынешнего года, сначала была перенесена на январь, а теперь уже на апрель-май. Будем надеяться, что к весне Александр окончательно вернёт кондиции и докажет, что победа над Уайтом не была случайностью.

Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе

Тайсон Фьюри серьезен. | Источник: AP (sport)

29 апреля 2000 года легендарный Леннокс Льюис лишился звания абсолютного чемпиона мира. Тогда руководство WBA забрало у британца пояс за отказ от встречи с Джоном Руисом. С тех пор в супертяжёлом весе больше не было абсолютного чемпиона мира. С той поры минул почти 21 год и вот, в следующие 12 месяцев в королевском дивизионе наконец должен появиться один чемпион, хозяин всех титулов.



Такой сценарий станет возможным в случае встречи чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.



Последний в феврале 2020 года отобрал пояс у Деонтея Уайлдера, остановив американца досрочно. После были долгие переговоры об их третьей схватке, которые не увенчались успехом. В результате команда Цыганского короля решила двигаться дальше и настроилась на бой с Джошуа.

Энтони же в декабре, наконец, защитил титулы от посягательств Кубрата Пулева, и теперь также надеяться получить объединительный бой. Помешать этим планам может разве что Александр Усик, который имеет статус претендента на пояс WBO. Но ходят слухи, что украинец за приличные отступные уступит Фьюри право на бой с Джошуа. Так что, вероятнее всего, бою быть.

Об этом говорят и последние инсайды от хорошо осведомлённых американских обозревателей. Стороны согласовали основные условия, и теперь дело за деталями. Думается, что мелкие нюансы вряд ли сорвут большие договорённости.



Что же, 2021 год обещает быть очень захватывающим. И это только верхушка айсберга. На горизонте вырисовываются возвращения Василия Ломаченко и Деонтея Уайлдера, грядущий поединок Сергея Ковалёва, первая защита звания абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопесом и многое другое.