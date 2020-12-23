Исторический бой супертяжей Джошуа — Фьюри. У Поветкина есть шанс отнять у них всё!
Трилогия Канело с GGG и долгожданный бой Бетербиева с Биволом должны сделать 2021 год незабываемым.
Трилогия Канело с GGG и долгожданный бой Бетербиева с Биволом должны сделать 2021 год незабываемым.
Профессиональный бокс в 2020 году, в силу известных обстоятельств, переживал непростые времена. Количество
Полусредняя весовая категория одна из самых привлекательных в нынешнем профессиональном боксе. Здесь есть и заслуженный ветеран, чемпион мира по версии WBA Super Мэнни Пакьяо, и всегда конкурентоспособные Шон Портер, Дэнни Гарсия и Кит Турман, и молодые перспективные ребята вроде Вёрджила Ортиса и Кудратилло Абдукахорова. Но главными звёздами дивизиона являются чемпион мира по версиям IBF, WBC Эррол Спенс и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе, действующий чемпион WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд.
Оба бойца входят в топ-5 рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Оба до сих пор на профессиональном ринге только побеждали (статистика на двоих 64−0, 49 КО) и оба рвутся к статусу абсолютного чемпиона.
Да, Спенс в последнее время заговорил о возможном поединке с Саулем Альваресом. Но договариваться с мексиканцем о лимите весовой категории будет трудно, так что этот вариант повиснет в воздухе надолго. Учитывая это, остаются варианты с обязательными защитами или поединок с Кроуфордом. Поскольку побитие Спенсом претендентов всем изрядно поднадоело, вряд ли он снова прибегнет к этому варианту.
Так что логично предположить, что Эррол выберет большой и денежный поединок с Кроуфордом. Конечно, есть ещё вариант провести объединительный бой и с Мэнни Пакьяо. Но будет ли продолжать свой путь филиппинец пока непонятно, да и если даже будет, вряд ли он согласится на встречу с молодым чемпионом, который находится на пике возможностей. Это будет конец карьеры Пакмена, а заканчивать поражением он вряд ли планирует. Посему, вероятнее всего, поединок Спенса с Кроуфордом состоится уже в следующем году. К тому же, с Теренса уже также идёт спрос, уж слишком простых соперников он поколачивает в последнее время.
Легендарная дилогия имеет все шансы перерасти в трилогию. Если раньше Альварес был категоричен с отказом в проведении третьего поединка, то после недавней победы над Каллумом Смитом Канело обмолвился, что ни от кого не бегает и при случае проведёт с казахстанцем ещё одну схватку. На возможную третью битву с заклятым соперником после победы над Камилом Шереметой намекал и сам Головкин.
Так что всё идёт к тому, что Канело и GGG снова поймают крупный улов. Вопрос лишь в весовых категориях. Сауль ясно дал понять, что вряд ли будет снова спускаться в средний вес, Головкин же себя поставит в крайне невыгодное положение, поднявшись на одну категорию выше. У Альвареса перед соперником и без того есть значимое преимущество — возраст, ну, а уловки с весовыми категориями, возможно, убьют интригу третьей схватки, ведь мощь Сауля будет гораздо больше, в то время, как Головкин
Напомним, в предыдущих боях фиксировались ничья и победа Альвареса. Оба вердикта были достаточно спорными.
Полутяжёлый вес на данный момент практически полностью «российский». Чемпионом по версиям WBC и IBF является Артур Бетербиев. Поясом по версии WBA Super владеет Дмитрий Бивол, а Максим Власов уже в феврале 2021 года будет оспаривать вакантный пояс по версии WBO с Джо Смитом.
Этот дивизион, по качеству чемпионов, один из самых талантливых в нынешнем профессиональном боксе, но, к сожалению, конкурентные поединки здесь удаётся видеть редко. Чемпионы зачистили круг претендентов, а восходящих и
Думается, не против неё будет и сам Дмитрий. Не только фанаты, но и сам Бивол устал от проходных защит. По большому счёту, Дима является самым недооценённым чемпионом и только лишь потому, что промоутеры до сих пор не могли дать ему подходящих соперников. Встреча Бетербиева и Бивола будет
Конечно, этот поединок немного выпадает из канвы
Но пока проблемой остаётся восстановление Поветкина после коронавируса. Схватка, которая должна была состояться в конце нынешнего года, сначала была перенесена на январь, а теперь уже на
29 апреля 2000 года легендарный Леннокс Льюис лишился звания абсолютного чемпиона мира. Тогда руководство WBA забрало у британца пояс за отказ от встречи с Джоном Руисом. С тех пор в супертяжёлом весе больше не было абсолютного чемпиона мира. С той поры минул почти 21 год и вот, в следующие 12 месяцев в королевском дивизионе наконец должен появиться один чемпион, хозяин всех титулов.
Такой сценарий станет возможным в случае встречи чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.
Последний в феврале 2020 года отобрал пояс у Деонтея Уайлдера, остановив американца досрочно. После были долгие переговоры об их третьей схватке, которые не увенчались успехом. В результате команда Цыганского короля решила двигаться дальше и настроилась на бой с Джошуа.
Об этом говорят и последние инсайды от хорошо осведомлённых американских обозревателей. Стороны согласовали основные условия, и теперь дело за деталями. Думается, что мелкие нюансы вряд ли сорвут большие договорённости.
Что же, 2021 год обещает быть очень захватывающим. И это только верхушка айсберга. На горизонте вырисовываются возвращения Василия Ломаченко и Деонтея Уайлдера, грядущий поединок Сергея Ковалёва, первая защита звания абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопесом и многое другое.
Микаил Гусейнов