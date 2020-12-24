Головкин высказался о «Канело» и выдвинул условие для третьего боя

«Альварес открыто сообщил миру свое мнение о нашем третьем бое. Он прямо сказал, что ждал лучшего предложения. Это то, что его беспокоит больше всего. Так что, если он получит то самое предложение — то же самое и для меня — если мы оба получим устраивающее нас предложение, тогда третий поединок может состояться. Но если одна из сторон недовольна своим предложением, это другое дело. Прошло много времени, ситуация изменилась — она другая, и отношение тоже другое», — цитирует Головкина The Athletic.