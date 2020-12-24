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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин высказался о «Канело» и выдвинул условие для третьего боя

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) высказался по поводу возможного третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (54−1−2, 36 КО).

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Ранее GGG дал понять, что открыт для трилогии. Со своей стороны «Канело» также согласился на третий бой.

«Альварес открыто сообщил миру свое мнение о нашем третьем бое. Он прямо сказал, что ждал лучшего предложения. Это то, что его беспокоит больше всего. Так что, если он получит то самое предложение — то же самое и для меня — если мы оба получим устраивающее нас предложение, тогда третий поединок может состояться. Но если одна из сторон недовольна своим предложением, это другое дело. Прошло много времени, ситуация изменилась — она другая, и отношение тоже другое», — цитирует Головкина The Athletic.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» (в сентябре 2017-го) закончился спорной ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) — минимальной победой мексиканца.

На днях боксеры вернулись в ринг. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету, а «Канело» решением судей выиграл у британца Каллума Смита.

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