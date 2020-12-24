Геннадий Головкин вошел в тройку величайших боксеров 21-го века
Издание Give Me Sport составило рейтинг 50 величайших боксеров 21-го века, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Издание Give Me Sport составило рейтинг 50 величайших боксеров 21-го века, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первое место в нем занял
Добавим, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес оказался только на шестой строчке.
Добавим, что утром 19 декабря в США Головкин (41−1−1, 36 КО) в рекордный раз защитил титул чемпиона мира, нокаутировав поляка Камила Шеремета (21−1, 5 КО). На кону стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, принадлежащие GGG.