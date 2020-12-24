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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин вошел в тройку величайших боксеров 21-го века

Издание Give Me Sport составило рейтинг 50 величайших боксеров 21-го века, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первое место в нем занял экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо. Строчкой ниже расположился американец Флойд Мэйвезер-младший, а замкнул тройку лидеров — казахстанец Геннадий Головкин.

Добавим, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес оказался только на шестой строчке.

Добавим, что утром 19 декабря в США Головкин (41−1−1, 36 КО) в рекордный раз защитил титул чемпиона мира, нокаутировав поляка Камила Шеремета (21−1, 5 КО). На кону стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, принадлежащие GGG.

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