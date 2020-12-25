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10:00 (мск), источник: ТАСС

DAZN может принять меры против Ковалева из-за нелегальной трансляции боя Альварес — Смит

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стриминговый сервис DAZN может принять меры против российского боксера Сергея Ковалева из-за того, что он 20 декабря провел нелегальную трансляцию боя между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Майк Коппинджер.

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Источник: AP 2020

Ковалев транслировал поединок Альварес — Смит на своей странице в Instagram. По информации источника, трансляцию одновременно смотрело более 2500 зрителей.

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Так как правами на показ боя обладал DAZN, действия Ковалева расцениваются как незаконные.

У 37-летнего Ковалева подписан контракт с DAZN, по условиям которого он 30 января должен провести бой в Москве против Бектемира Меликузиева из Узбекистана.

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах. В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, проиграв Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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