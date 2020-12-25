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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Пожалуйста, проснитесь. Я могу легко побить “Канело”». Алимханулы сделал очередное громкое заявление

Он предлагает сделать бой в 2021 году.

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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) сделал очередное громкое заявление. На этот раз он бросил вызов чемпиону мира по версии WBA (Super) и WBC Саулю «Канело» Альваресу (54−1−2, 36 КО), сообщают Vesti.kz. В своем твиттере он написал, что легко побьет мексиканца.

«Если вы думаете, что никто не может победить “Канело”, то вы сильно ошибаетесь и вы все спите. Пожалуйста, проснитесь. Я могу легко его побить. 2021, давайте сделаем QAZAQ STYLE vs MEXICAN STYLE», — написал Алимханулы.

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Напомним, ожидается, что в 2021 году Альварес проведет третий бой с другим казахстанцем, также выступающим в среднем весе, — чемпионом IBF и IBO Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Этот поединок входит в число самых ожидаемых. Ранее боксеры встречались два раза, и оба боя завершились скандалами — первый в 2017-м ничьей, а второй в 2018-м победой мексиканца.

Алимханулы же ранее называл себя «королем среднего веса» и заявлял, что может побить кого угодно.

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