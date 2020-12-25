«Пока есть воровство — не будет прогресса». Казахстанской боксерше Сатыбалдиновой ответили в администрации Президента после обращения к Токаеву
Она предложила опыт США.
Она предложила опыт США.
Казахстанская
— Аида, вы спортсмен, но пошли в политику. Что вам ответили и что заставило пойти на такой шаг?
— Не могу сказать, что я пошла в политику. Я всего лишь всегда хотела и хочу, чтобы наша страна прогрессировала и росла. Я решила записать видеообращение к нашему Президенту, потому что, пока существует воровство в спорте, никакого прогресса не будет. Я живу в Штатах на протяжении трех лет и наблюдаю, как тут работает система.
Вижу, как люди на самом деле живут, а не выживают. Поэтому многое хотела бы перенять у них в нашу страну. Нам на самом деле есть к чему стремиться. Хочу, чтобы наш спорт развивался на мировой арене, но там происходит большое воровство. У нас очень много талантливой молодежи, но
— А что вам ответили?
— Согласны со всеми пунктами, о чем я говорила в своем видеообращении. И было поручение проработать эти моменты. Конечно, на это нужно время. Ничего не может решится за месяц или два. Это же целая работа. Но главное, что в аппарате Президента согласны с тем, что в спорте Казахстана есть бардак. Еще оказывается, не так давно Аружан Саин тоже поднимала тему спорта, поэтому работа идет.
— Обычно спортсмены просят для себя, а у вас посыл другой. Как складывается ваша карьера?
— Я никогда ничего не просила для себя. Потому что мои
Насчет карьеры немного сложнее, потому что COVID. Но я продолжаю тренировки, многие видят мои сторис, где я тренируюсь с моей командой. Сегодня тренер сказал, что после Нового года начнем снова тренироваться, ведь сейчас в Америке Рождество, а затем Новый год, поэтому сейчас мы все отдыхаем. Ждем, когда разрешат проводить бои.
Первый бой после простоя
Добавим, что профессиональная боксерская карьера Сатыбалдиновой стартовала в марте 2018 года, когда она свела вничью поединок с американкой Лизой Портер. Поединки казахстанская спортсменка проводила в США и Мексике.
На днях Сатыбалдинова опубликовала в Instagram обращение к Главе страны, где заострила внимание на ряду проблем в спорте.