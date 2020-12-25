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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Пока есть воровство — не будет прогресса». Казахстанской боксерше Сатыбалдиновой ответили в администрации Президента после обращения к Токаеву

Она предложила опыт США.

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Источник: AP 2020

Казахстанская профи-боксерша Аида Сатыбалдинова (5−2−1, 2 КО) рассказала корреспонденту Vesti.kz о реакции на видеообращение к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. По ее словам, ее услышали, а работа над поднятыми ею темами уже ведется. Также спортсменка анонсировала свое возвращение на ринг.

— Аида, вы спортсмен, но пошли в политику. Что вам ответили и что заставило пойти на такой шаг?
— Не могу сказать, что я пошла в политику. Я всего лишь всегда хотела и хочу, чтобы наша страна прогрессировала и росла. Я решила записать видеообращение к нашему Президенту, потому что, пока существует воровство в спорте, никакого прогресса не будет. Я живу в Штатах на протяжении трех лет и наблюдаю, как тут работает система.

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Вижу, как люди на самом деле живут, а не выживают. Поэтому многое хотела бы перенять у них в нашу страну. Нам на самом деле есть к чему стремиться. Хочу, чтобы наш спорт развивался на мировой арене, но там происходит большое воровство. У нас очень много талантливой молодежи, но из-за воровства и отката многие спортсмены вынуждены бросить спорт, распрощаться со своей мечтой и уйти из спорта.

— А что вам ответили?
— Согласны со всеми пунктами, о чем я говорила в своем видеообращении. И было поручение проработать эти моменты. Конечно, на это нужно время. Ничего не может решится за месяц или два. Это же целая работа. Но главное, что в аппарате Президента согласны с тем, что в спорте Казахстана есть бардак. Еще оказывается, не так давно Аружан Саин тоже поднимала тему спорта, поэтому работа идет.

— Обычно спортсмены просят для себя, а у вас посыл другой. Как складывается ваша карьера?
— Я никогда ничего не просила для себя. Потому что мои какие-то планы — это исключительно только мои проблемы. И не считаю, что государство обязано помогать, я свободный человек и считаю, что всего сама могу добиться. Мне Всевышний дал руки, ноги, интеллект, поэтому сама добьюсь своими силами всего.

Насчет карьеры немного сложнее, потому что COVID. Но я продолжаю тренировки, многие видят мои сторис, где я тренируюсь с моей командой. Сегодня тренер сказал, что после Нового года начнем снова тренироваться, ведь сейчас в Америке Рождество, а затем Новый год, поэтому сейчас мы все отдыхаем. Ждем, когда разрешат проводить бои.

Первый бой после простоя все-таки хотим провести в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес стал для меня вторым домом. Одним словом, время покажет, но уверена, что вернусь в ринг и это будет зрелищный бой, так как очень соскучилась по боям.

Добавим, что профессиональная боксерская карьера Сатыбалдиновой стартовала в марте 2018 года, когда она свела вничью поединок с американкой Лизой Портер. Поединки казахстанская спортсменка проводила в США и Мексике.

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На днях Сатыбалдинова опубликовала в Instagram обращение к Главе страны, где заострила внимание на ряду проблем в спорте.

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