Альварес выбрал между реваншем с Мейвезером и Головкиным
Он принял участие в рубрике You Have to Answer на ESPN.
Он принял участие в рубрике You Have to Answer на ESPN.
Чемпион мира по версия WBA (Super) и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес стал участником рубрики You Have to Answer на
На вопросы вместе с ним отвечали британский супертяж Энтони Джошуа, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO, и американский актер и видеоблогер Джейк Пол.
В одном из вопросов Альваресу предложили сделать выбор между реваншем с Флойдом
Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса в 2017 году завершился скандальной ничьей, а второй в 2018-м — победой мексиканца решением судей. Мейвезер же в 2013 году нанес «Канело» единственное поражение в карьере.