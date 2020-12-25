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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес выбрал между реваншем с Мейвезером и Головкиным

Он принял участие в рубрике You Have to Answer на ESPN.

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9
фотографий
9
фотографий

Чемпион мира по версия WBA (Super) и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес стал участником рубрики You Have to Answer на YouTube-канале ESPN, сообщают Vesti.kz.

На вопросы вместе с ним отвечали британский супертяж Энтони Джошуа, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO, и американский актер и видеоблогер Джейк Пол.

В одном из вопросов Альваресу предложили сделать выбор между реваншем с Флойдом Мейвезером-младшим и третьим боем с Геннадием Головкиным. Он выбрал поединок с американцем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса в 2017 году завершился скандальной ничьей, а второй в 2018-м — победой мексиканца решением судей. Мейвезер же в 2013 году нанес «Канело» единственное поражение в карьере.

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