Альварес выбрал между реваншем с Мейвезером и Головкиным

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Чемпион мира по версия WBA (Super) и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес стал участником рубрики You Have to Answer на YouTube-канале ESPN, сообщают Vesti.kz.

На вопросы вместе с ним отвечали британский супертяж Энтони Джошуа, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO, и американский актер и видеоблогер Джейк Пол.

В одном из вопросов Альваресу предложили сделать выбор между реваншем с Флойдом Мейвезером-младшим и третьим боем с Геннадием Головкиным. Он выбрал поединок с американцем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1GRMzDmWSU4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.