Спарринговавший с Головкиным боксер захотел подраться с «Канело» и высказался о последних боях мексиканца

Бывший чемпион мира по версии WBC и один из лидеров второго среднего веса американец Дэвид Бенавидес (23−0, 20 КО) намерен в скором времени вернуться на ринг. Задача бойца — вновь стать чемпионом мира и добиться боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (54−12−2, 36 КО). Комментарий боксера приводит vRINGe.com со ссылкой на его интервью ESPN.

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«Планирую вернуться на ринг в марте, — говорит Бенавидес. — Имя оппонента пока что неизвестно. Понимаю, пока что я не фаворит на бой с “Канело”. Но это не важно. Я добьюсь этого. Если для этого мне придется сперва вернуть себе титул, то я так и сделаю. “Канело” — великий боец, никаких вопросов. Но, как по мне, все эти чуваки, которые выходили с ним драться, то есть Сергей Ковалев и Каллум Смит, наложили в штаны еще до боя. Думаю, они слишком его уважали. А я вообще без понятия, что это за слово такое. Меня интересует возможность заявить о себе, сделать так, чтобы меня помнили, войти в историю. И я знаю, как это сделать — для этого я побью “Канело”».

«Мне многие сейчас говорят, что “Канело” — это слишком круто. Но вскоре я докажу, что они ошибаются, — утверждает боец. — Я его не боюсь. Меня интересует только лишь мое наследие в боксе. Хочу добиться величия. Хочу добиться всего того, что есть у “Канело”. Поэтому мне и нужен бой с ним. Поэтому я и собираюсь его побить. Я вообще уверен, что Альваресу лучше согласиться на бой со мной сейчас, не дожидаться, когда я полностью окрепну. Ведь когда я наберусь опыта, стану чуть старше, тогда выйду на пик формы. Мне ведь только 24 года. Впереди еще вся карьера. Представьте, как я заматерею через два года».

Бенавидес в свое время тренировался с Геннадием Головкиным, а бывший тренер казахстанца Абель Санчес считает, что именно Дэвид является единственным боксером, способным побить Альвареса.