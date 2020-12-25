Названы сроки следующего боя Головкина после рекордной защиты титулов

Ожидается, что его соперником станет молодой мексиканский боксер, экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (36−0, 29 КО).
Головкин утром 19 декабря в США одержал досрочную победу над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−1, 5 КО). Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.
Как итог, Головкин в 21-й раз успешно защитил титулы и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.
Свой последний бой 24-летний Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO).