Названы сроки следующего боя Головкина после рекордной защиты титулов

Ожидается, что его соперником станет молодой мексиканский боксер, экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (36−0, 29 КО).

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Головкин утром 19 декабря в США одержал досрочную победу над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−1, 5 КО). Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.

Как итог, Головкин в 21-й раз успешно защитил титулы и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.