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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

Названы сроки следующего боя Головкина после рекордной защиты титулов

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41−1−1, 36 KO) может провести следующий поединок в мае 2021 года, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Boxingnews24.

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Источник: instagram.com/gggboxing/

Ожидается, что его соперником станет молодой мексиканский боксер, экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (36−0, 29 КО).

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Головкин утром 19 декабря в США одержал досрочную победу над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−1, 5 КО). Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.

Как итог, Головкин в 21-й раз успешно защитил титулы и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.

Свой последний бой 24-летний Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO).

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